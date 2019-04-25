شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول إلى الانخفاض في أعقاب بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بضغطٍ من انتعاش الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى صدور بيانات المخزونات الأمريكية التي سجلت ارتفاعاً على خلاف التوقعات.



وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن مخزونات النفط في أمريكا ارتفعت بحوالي 5.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنصف مليون برميل في نفس الفترة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:34 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.5 نقطة.

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واستعابت الأسواق قرار الإدارة الأمريكية بوقف الإعفاءت الممنوحة لمستوردي الخام من إيران بهدف خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 65.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.4 دولار وأقل سعر عند 65.6 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.1% إلى 74.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.7 دولار وأقل سعر عند 74.02 دولار.