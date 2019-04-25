شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بفعل "عقوبات إيران" والان نبدء بالتفاصيل
ارتفعت أسعار النفط اليوم ، مدعومة بتشديد العقوبات على إيران الذي أُعلن هذا الأسبوع لكن تناميا في المعروض الأمريكي وقلقا من تباطؤ اقتصادي حدا من المكاسب.
وفي الساعة 0622 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.74 دولار للبرميل، مرتفعة 17 سنتا بما يعادل 0.2 % عن أحدث إغلاق لها.
وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولار للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.
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