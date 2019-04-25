شكرا لقرائتكم 7 % زيادة في السيولة المتداولة في بورصة البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 18:37

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاربعاء) على ارتفاع بنسبة 0.01 في المئة تعادل 0.15 نقطة، صعودا الى 1438.46 نقطة في مقابل 1438.31 نقطة لليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 7.57 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بنسبة 0.29 في المئة ما يعادل 2.32 نقطة الى 799.74 مقابل 802.06 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 2.84 في المئة.



Advertisements

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات الاداء ، إذ صعدت كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 3.76 مليون سهم في مقابل 2.93 مليون بزيادة 28 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 714 ألف دينار في مقابل 670 ألف دينار اليوم السابق بنسبة 7 في المئة، نفذت من خلال 78 صفقة في مقابل 82 صفقة بتراجع 5 في المئة.

وشهدت تعاملات اليوم التداول بأسهم 13 شركة ، ارتفعت 3 شركات، وهبطت 3 شركات، واستقرت 7 شركات أخرى، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.82 بليون دينار بزيادة 890 ألف نسبتها 0.01 في المئة

وواصل قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 391 ألف دينار بحريني، شكلت 55 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 1.18 مليون سهم، نفذت من خلال 21 صفقة.

وسجل سهم البنك الأهلي المتحد أكبر سيولة بين الاسهم بلغت 321 مليون دينار، نسبتها 45 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.02 مليون سهم ، نُفذت من خلال 11 صفقة.