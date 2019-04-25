شكرا لقرائتكم "المؤشر" يواصل الصعود بعد ارتفاع أسهم 62 شركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 19:46

واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) ارتفاعه لليوم الثاني خلال جلسة اليوم (الاربعاء) ليؤكد بقاءه فوق مستوى 9200 نقطة للجلسة الثانية، جاء ذلك بدعم من عمليات الشراء الانتقائية على أسهم بعض الشركات التي ارتفعت أسعارها، فيما شهدت جلسة اليوم ادراج وتداول سهم ام آي اس الذي أنهى أول جلسة لتداوله في السوق المالية على ارتفاع 4.89 في المئة وصولا الى 47.20 ريال في مقابل 45 ريال سعر طرحه للاكتتاب العام.



وأنهى المؤشر العام جلسة اليوم مرتفعا إلى مستوى 9237.77 نقطة في مقابل 9227.93 نقطة أمس، بزيادة قدرها 9.84 نقطة نسبتها 0.11 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 إلى 1411 نقطة تعادل 18.03 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2018 البالغة 7827 نقطة.

أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في السيولة المتداولة 4.4 في المئة 3.6 بليون ريال، في مقابل 3.4 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 2 في المئة إلى 106 ألاف صفقة في مقابل 108 ألاف، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1127 سهما بنسبة 0.54 في المئة، بينما هبطت الكمية المتداولة 2.4 في المئة الى 120 مليون سهم في مقابل 122 مليوناً.

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ومن أصل 190 شركة جرى تداول أسهمها، تراجعت أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 114 شركة، واستقرت أسهم 14 شركة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 2.167 تريليون ريال (578 بليون دولار) بخسارة 2.8 بليون ريال (740 مليون دولار) نسبتها 0.13 في المئة.

وأنهت الصعود مؤشرات 8 قطاعات من السوق التعاملات على ارتفاع، تصدرها مؤشر الخدمات التجارية المرتفع 1.23 في المئة الى 4175 نقطة، تلاه مؤشر المرافق العامة المرتفع بسنبة 0.94 في المئة، ثم مؤشر الادوية الصاعد 0.91 في المئة، فيما صعد مؤشر المصارف 0.64 في المئة الى 9280 نقطة.

وفي المقابل تراجعت مؤشرات 12 قطاعا، كان أكبرها خسارة مؤشر الطاقة بخسارة 1.32 في المئة الى 4558 نقطة، تلاه مؤشر الخدمات الاستهلاكية الهابط 0.83 في المئة الى 3730 نقطة، ثم مؤشر قطاع العقارات المتراجع 0.77 في المئة الى 3298 نقطة، فيما بلغت خسارة مؤشر المواد الاساسية 0.44 في المئة.