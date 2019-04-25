شكرا لقرائتكم بورصة "الكويت" تسجل تراجعاً في الاداء لليوم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 17:27

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاربعاء) تراجعا في معدلات الاداء لليوم الثاني على التوالي، إذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 32 في المئة الى 18.4 مليون دينار في مقابل 27 مليونا لليوم السابق بينما هبطت الكمية المتداولة 16 في المئة الى 130 مليون سهم في مقابل 154 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 17 في المئة الى 5623 صفقة في مقابل 5696 صفقة.



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صاحب ذلك ارتفاعا في مؤشر السوق الاول بلغ 0.40 في المئة تعادل 24 نقطة الى 6170 نقطة في مقابل 6146 نقطة ، وارتفع مؤشر السوق العام 0.20 في المئة الى 5623 نقطة، بينما جاءت الخسارة الوحيدة في مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.30 في المئة تعادل 15 نقطة الى 4894 نقطة في مقابل 4909 نقاط لليوم السابق.

وحل سهم «مشاريع» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.84 في المئة، وصولاً إلى 221 فلس، من تداول 32 ألف سهم، بلغت قيمتها 700 ألف دينار.

وسجل سهم « الدولي» أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره 0.34 في المئة، هبوطا إلى 290 فلس، من تداول 2.8 مليون سهم، قيمتها 817 ألف دينار، نُفذت من خلال 129 صفقة .

وحقق سهم « وطني » أكبر سيولة متداولة بلغت 5.4 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.76 في المئة الى 927 فلس، من تداول 5.8 مليون سهم.