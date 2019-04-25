شكرا لقرائتكم قطاع الصناعة يسجل أكبر خسارة في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 19 ساعة في 24 أبريل 2019 - اخر تحديث في 24 أبريل 2019 / 17:06

حققت 52 في المئة من الأسهم القطرية خلال تعاملات اليوم (الاربعاء) تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركات من أصل 42 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت شركة واحدة ، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 589 بليون ريال بزيادة 5.9 مليون ريال نستبها 1.01 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا في الاداء، إذ صعدت قيمة الاسهم المتداولة 11 في المئة الى 293 مليون ريال في مقابل 264 مليونا و هبطت الكمية المتداولة 6 في المئة الى 9.7 مليون سهم، في مقابل 10.3 مليون ، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 11 في المئة الى 5148 صفقة في مقابل 4632 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.73 في المئة من قيمته تعادل 75 نقطة صعودا الى 10458 نقطة في مقابل 10382 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 1.54 في المئة.

ونتيجة تراجع أسعار بعض الاسهم، طاول الهبوط مؤشرات 3 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر الصناعة بخسارة 0.45 في المئة الى 3250 نقطة ، تلاه مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯالخاسر 0.42 في المئة الى 2381 نقطة ، في المقابل سجل مؤشر المصارف أكبر زيادة نسبتها 1.8 في المئة الى 4086 نقطة، تلاه مؤشر جميع الاسهم المرتفع 0.88 في المئة.

وسجل مؤشر التأمين النقل ثالث أكبر زيادة نسبتها 0.78 في المئة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي المرتفع 0.73 في المئة، تبعه مؤشر الخدمات بزيادة 0.41 في المئة.