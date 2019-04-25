الان تتابع مسؤول أمريكي: العقوبات حرمت إيران من 10 مليارات دولار والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، حرمت الحكومة الإيرانية من أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.
جاء ذلك على لسان الممثل الأمريكي الخاص لإيران، ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك، أثناء اتصال مع الصحافيين، بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتباراً من مايو (أيار)، وإلا واجهت إجراء عقابياً.
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