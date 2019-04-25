وزير الطاقة السعودي: الصين لم تطلب بعد مزيدًا من النفط الخام

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودية خالد الفالح في تصريحات لرويترز اليوم الخميس إن الصين لم تطلب “بعد” مزيدا من النفط الخام بعد أن قررت الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات من عقوباتها المتعلقة بواردات النفط الإيرانية.

ولدى سؤاله عما إذا كان مشترون آسيويون قد طلبوا مزيدا من النفط الخام أجاب الوزير السعودي “في بداية مايو سنعرف الطلب

بالنسبة ليونيو وسنعلن ردنا”.

وقال إن إنتاج المملكة من النفط كان مستقرا تقريبا على ما كان عليه في الشهور السابقة وسيكون في حدود 9.8 مليون برميل يوميا أو “ربما أقل”.