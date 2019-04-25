مبادرة الحزام والطريق.. استثمارات بالمليارات وغزو جديد لليابان لـ 50 دولة في العالم

كتبت- هبة حسام



من الممكن أن يكون قد صادفك ذات يوم فى الفترة الماضية، خلال مطالعتك لإحدى الصحف أو المواقع الإخبارية، مصطلح باسم مبادرة "الحزام والطريق" للصين أو طريق الحرير الجديد أو الحزام الاقتصادى لطريق الحرير أو طريق حرير القرن الـ21، فكل تلك المصطلحات ما هى إلا مسميات مختلفة لمبادرة صينية تهدف تحقيق التنمية المستدامة فى الصين والعالم.

إذا كنت ممن صادفهم تلك المصطلحات، فهذا التقرير سيذكرك بما صادفته أو لمحته من قبل عن المبادرة الصينية، أما إذا كنت تقرأ ذلك الأمر لأول مرة الآن، فسيخبرك هذا التقرير عما هى تلك...