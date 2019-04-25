شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الذهب اختباراً للمتوسط المتحرك 50 ويحافظ على ثباته دونه، ليبقى الضغط السلبي قائماً حتى الآن، يدعمه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 1253.20 كمحطة تالية، في حين يشترط استمراره الثبات دون 1282.00.

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