شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليهاجم مستوى 1.1180 ويتحرك دونه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية دون المستوى المذكور سيؤكد استمرار الميل الهابط نحو 1.1100 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي، في حين إن التداول فوق 1.1180 من جديد سيبقي على موقفنا الحيادي قائماً.

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