شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة - تحليل – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم بانخفاضاته الأخيرة على المستويات اللحظية اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، مدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 9.10 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.59 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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