إنتل كل الطرق تؤدي إلى المزيد من المكاسب – تحليل – 24-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد صنعه لفجوة سعريه مكملة للاتجاه الرئيسي الصاعد ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه على المدى القصير ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وقد وجد السهم عائقاً أمام تحقيقه المزيد من الارتفاعات القوية بتداولاته الأخيرة نتيجة محاولاته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ،بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 57.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة 62.00 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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