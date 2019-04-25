شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد المسيطرة على حركة تداولاته بالمدى المتوسط ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 38.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.44 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد