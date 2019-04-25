- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد المسيطرة على حركة تداولاته بالمدى المتوسط ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 38.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.44 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 24-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.