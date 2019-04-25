سيسكو وسط توقعات إيجابية – تحليل – 24-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل السهم ارتفاعاته على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية أيضاً لمستويات تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر ، وذلك بعد محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 55.79 ، ليستهدف مستوى المقاومة 57.80 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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