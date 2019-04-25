شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط والقصير ، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها قليلاً مقارنة بحركة السعر ، كل ذلك يأتي مع انخفاض نسبي في أحجام التداول لهذا نري ارتفاعات طفيفة على تداولاته الأخيرة بالمستويات اللحظية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 23.77 ، ليستهدف مستوى المقاومة 25.18 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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