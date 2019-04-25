الارشيف / الاقتصاد

سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 24-04-2019

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر البتكوين نحو الأعلى ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 5741.10، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب بطء الموجة الصاعدة.

 

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 5237.70 والثبات دونه، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور أعلاه سيدفع السعر نحو 6040.00 كمحطة تالية.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5400.00 والمقاومة 5900.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 24-04-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا