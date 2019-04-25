شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يقترب من الهدف – تحليل - 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر البتكوين نحو الأعلى ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 5741.10، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية تفسّر أسباب بطء الموجة الصاعدة.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 5237.70 والثبات دونه، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور أعلاه سيدفع السعر نحو 6040.00 كمحطة تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 5400.00 والمقاومة 5900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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