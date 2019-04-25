شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 24-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الداش كوين قرب مستوى 115.00، ولا زلنا بانتظار كسر هذا المستوى لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا المنتظرة التي تتواجد عند 103.25 ثم 101.60، مما يجعلنا نحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط الثبات دون مستوى 129.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 129.00

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط