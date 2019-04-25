شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..10 طوابع تذكارية لهيئة البريد تخلد ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما توثق الهيئة القومية للبريد الأحداث و المناسبات الهامة والتاريخية لمصر عبر إصدار طوابع تذكارية تخليدا لذكراها حيث يضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من ٢٣٠٠ طابع يقوموا بتغطية الفترة الزمنية من ١٨٦٦م حتى العصر الحالى، ومن ابرز تلك المناسبات هى عيد تحرير سيناء حيث خصصت الهيئة العديد من الطوابع على مر السنين لتخليد ذكرى تحرير سيناء 1982 م ويقدم الخليج 365 صورة لأبرز هذه الطوابع.





وفى هذا الطابع يظهر رمز لمصر تحتضن قلب مع خريطة سيناء مع خلفية خضراء على طابع بوستة تذكارى للاحتفال بالذكرى الثالثة لتحرير سيناء حيث أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكارى بمناسبة الاحتفال بمرور 3 أعوام على تحرير سيناء كاملة وعودتها إلى الوطن الأم مصر وذلك عام 1985 وكان بقيمة 5 قروش.





طابع التذكارى تم إصداره فى عيد تحرير سيناء الثامن عام 1990، ويتضمن مجموعة من حمام السلام تتجه نحو سيناء بسعر عشرة قروش.





طابع بوستة تذكارى تم إصدار عام 1984 للاحتفال بمرور عامين على تحرير سيناء كاملة وعودتها للوطن و يتضمن حمامتى سلام مع خريطة سيناء وتبلغ قيمته آنذاك 3 قروش.

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طابع يتضمن خريطة سيناء والبحر الأحمر والأعشاب ومتعة المراكب وركوب الأمواج وذلك على طابع تذكارى 2002م للاحتفال بعيد تحرير سيناء الذكرى الـ20 مع منظر سياحى لمدينة شرم الشيخ وتبلغ قيمته انذاك 30 قرشا.





حمامة سلام على علم مصر ومن الأسفل سيناء بين غصن الزيتون وذلك على طابع بريد تذكارى للاحتفال بذكرى مرور عام على تحرير سيناء كاملة وعودتها الى الوطن الام مصر يرجع تاريبخه لعام 1983 وبقيمة 3 قروش.





سيناء ورسم فرعونى وحمامة على طابع بوستة تذكارى للذكرى الرابعة لتحرير سيناء يرجع تاريخه لعام 1986م وبقيمة 5 قروش.





قلعة صلاح الدين وخطوط لخريطة سيناء على طابع بوستة تذكارى يرجع تاريخه لعام 1987 م للتعبير عن ذكرى تحرير سيناء فسيناء قطعة غالية من ارض مصر عامره بالمناطق السياحية منها دير سانت كاترين وقلعة سدر التى بناها صلاح الدين الايوبى عام 1187 م.

خريطة سيناء يحيطها غصنى زيتون وتعلوها حمامة السلام على طابع بوستة تذكارى للاحتفال بعودة شبة جزيرة سيناء الى الوطن الام مصر تتويجا لنضال طويل من اجل تحقيق سلام عادل ويرجع تاريخ الطابع لعام 1982 م وبقيمة 3 قروش.





خريطة سيناء ورسم لتحريرها على طابع بوستة تذكارى للعيد 15 لتحرير سيناء وترعة السلام حيث تقع عند البوابة الشرقية لمصر حيث تعبر مياه النيل من الدلتا عبر أربعة أنفاق إلى أخر شبر من ارض سيناء وذلك لأول مرة فى التاريخ ولذلك فان الذى عبر ليس المياه فقط ولكن هناك أكثر من دلالة وطنية وإستراتيجية وعمرانية وتم إصدار الطابع عام 1997م بقيمة 20 قرشا.





جنود على طابع بوستة تذكارى فى ذكرى عبور القوات المسلحة قناة السويس 1973م وتحرير سيناء وذلك بإصدار طابع بريد تذكارى تخليدا لهذه الذكرى المجيدة بصورة مرسومه لبعض الجنود، وتم إصدار الطابع عام 1993 وتبلغ قيمته آنذاك 15 قرشا.