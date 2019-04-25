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الليرة التركية عند أضعف مستوياتها بفعل الانتخابات والضغوط الأمريكية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 2:57 صباحًا, 25 أبريل 2019 م

المناطق - وكالات

بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر اليوم الأربعاء في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات في اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.
وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزي التركي المقرر غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حين من المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24 بالمئة.
وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى عشرة بالمئة منذ بداية العام. وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر ، باستثناء “انهيار خاطف” وجيز شهدته العملة في يناير.

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