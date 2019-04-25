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«الجدعان» يطلع مصرفيين عالميين على التنوع الاقتصادي

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التقى وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، أمس، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون تمويل التنمية اكيهيكو نيشيو، وكل من، رئيس مجلس إدارة بنك MUFG الياباني نوبويوكي هيرانو، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك JP Morgan الأمريكي دانيل بينتو، والرئيس التنفيذي لبنك HSBC البريطاني جون فلينت، والرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط في بنك Mizuho الياباني هيروشو ناقاميني، والرئيس التنفيذي لبنك SMBC الياباني جون اوتا، والرئيس التنفيذي لشركة Ashmore البريطانية مارك كوم.

واستعرض وزير المالية خلال هذه اللقاءات التي عقدت على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض حالياً، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي انطلقت أمس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتستمر يومين، وينظم المؤتمر الذي يحمل شعار "آفاق مالية واعدة" شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.

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