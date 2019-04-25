«الجدعان» يطلع مصرفيين عالميين على التنوع الاقتصادي

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واستعرض وزير المالية خلال هذه اللقاءات التي عقدت على هامش مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض حالياً، التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة في تحقيق التوازن المالي والتنوع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
يذكر أن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي انطلقت أمس بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتستمر يومين، وينظم المؤتمر الذي يحمل شعار "آفاق مالية واعدة" شركاء برنامج تطوير القطاع المالي "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، الممثلون بـ: وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً.
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