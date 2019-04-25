شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتي لـ اليوم: تكامل مالي مع المملكة لتحقيق التطلعات والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف لـ«اليوم»: إن الحضور والمشاركة الكبيرة التي شهدها مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض يعكسان بشكل واضح الخطوات الملموسة التي نفذت على أرض الواقع ضمن رؤية المملكة 2030، مشددا على أهمية وجود تكامل بين القطاع المالي في الكويت ونظيره السعودي لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: إن هذا المؤتمر هو الأول الذي يعنى بتطوير القطاع المالي في المملكة ضمن رؤيتها 2030، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في عدد كبير من القطاعات المؤثرة في اقتصادها.

وأكد الحجرف على أن أهمية المشاركة في مثل هذا المؤتمر تكمن في الاطلاع على الخطوات التي قامت بها المملكة والاستماع إلى أفكار مجتمع المال الدولي في ظل المشاركة الكبيرة لرجال الأعمال، وأنه يعد فرصة للقاء والحوار والنقاش وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها مثل هذه الرؤى، لافتا إلى أن الشركات والمؤسسات العالمية تنظر وتتابع كل ما يتم في المملكة ومنطقة الخليج بشكل كامل.