شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الكويتي لـ اليوم: تكامل مالي مع المملكة لتحقيق التطلعات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: إن هذا المؤتمر هو الأول الذي يعنى بتطوير القطاع المالي في المملكة ضمن رؤيتها 2030، والتي تركز على إحداث نقلة نوعية في عدد كبير من القطاعات المؤثرة في اقتصادها.
وأكد الحجرف على أن أهمية المشاركة في مثل هذا المؤتمر تكمن في الاطلاع على الخطوات التي قامت بها المملكة والاستماع إلى أفكار مجتمع المال الدولي في ظل المشاركة الكبيرة لرجال الأعمال، وأنه يعد فرصة للقاء والحوار والنقاش وتسليط الضوء على التحديات والفرص التي توفرها مثل هذه الرؤى، لافتا إلى أن الشركات والمؤسسات العالمية تنظر وتتابع كل ما يتم في المملكة ومنطقة الخليج بشكل كامل.
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