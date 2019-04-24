شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «النقد»: خطوات مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

نوه محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخلفي بما أجرته المملكة في مجال تعزيز الاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان "إدارة الاستدامة والمخاطر خلال التوسع للمصارف العالمية"، خلال مؤتمر القطاع المالي وشارك فيها رئيس مجلس إدارة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي في اليابان نوبويوكي هيرانو.

وقال: "قمنا بخطوات مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في القطاع البنكي، حيث تم نشر المتطلبات اللازمة لإصدار تراخيص لفتح فروع لبنوك أجنبية في المملكة، كما تم إصدار 3 تراخيص لتلك البنوك، وذلك ضمن آلية اتسمت بسرعة الإجراءات، وفي ذات الوقت، تمكنا أيضاً من تبني التقنية بشكل أوسع في نظام المدفوعات، فجميع تلك الخطوات تعد عناصر قوة وتمكين للقطاع المصرفي في المملكة".

وأوضح "الخليفي" أن التحول الرقمي في المؤسسات المالية والبنكية يمثل أمراً محورياً لتطوير القطاع المالي في المملكة، حيث تسهم هذه الخطوة في تحسين الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنوك السعودية.