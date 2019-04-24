شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمحطة وقود تغش المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل
وصدر حكم من المحكمة الجزائية بحائل يقضي بإدانة المنشأة وفرض غرامة مالية عليها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
وتعود التفاصيل لمباشرة وزارة التجارة والاستثمار بلاغاً من مواطن عن وجود نقص في مضخة البنزين بمحطة وقود بحائل، على الفور قام مأموري الضبط القضائي للوزارة بمباشرة البلاغ ومعايرة المضخات، حيث اتضح عدم تطابق قيمة الوقود مع اللترات ووجود نقص في الليترات وفق الأسعار المعتمدة، وبناء عليه تم إغلاق المضخات المخالفة وإحالة المخالفة للجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
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