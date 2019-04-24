شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة أجازة من الخميس حتى الاثنين المقبل بمناسبة تحرير سيناء وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة، أن يكون غدا الخميس الموافق 25 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، وأن يكون يوم الأحد الموافق 28 إبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الإثنين الموافق 29 إبريل إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 30-04-2019 .

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كما قررت أن يكون يوم الأربعاء الموافق 1 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الخميس الموافق 2 مايو.