الجريدة الرسمية.. ضم أكمل نجاتى للجنة إنهاء المنازعات الضريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 283 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 283 لسنة 2016، وذكر القرار "أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 79 لسنة 2016 بشان إنهاء المنازعات الضريبية، وعلى القانون رقم 14 لسنة 2016 بتشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".
وتابع: "تقرر ضم أكمل سامى نجاتى عضو مضلحة الضرائب المصرية للجنة إنهاء، المنازعات الضريبية الأولى(مركز كبار الممولين)، قيمة مضافة، بدلا من هيثم ايمن ابو الفتوح، ونشر القرار فى الوقائع المصرية ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره.
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