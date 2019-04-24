شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نسعى لإطلاق فرص استثمارية والان نبدء بالتفاصيل

• حريصون على الشفافية ومعايير الجودة للمشاريع

• مطار المدينة شاهد على نجاح الخصخصة

نوه وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي بالموقع الجغرافي المميز للمملكة، لامتلاكها موانئ تطل على العالم من الساحلين الشرقي والغربي، مؤكدًا أن وزارة النقل قد عملت خطة إستراتيجية لجميع قطاعات منظومة النقل لتحقيق الاستفادة المثلى، وأنها الآن بصدد إطلاق فرص استثمارية لجذب المستثمرين من الداخل والخارج.

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جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص: تيسير أسواق رأس المال من خلال تنمية القطاع الخاص"، بمؤتمر القطاع المالي في دورته الأولى، الذي أقيم برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض اليوم.

ولفت إلى أن قطاع النقل يقدم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين والزوّار، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المثالي بين جميع قطاعات النقل، مشيرًا إلى أهمية تقديم الوزارات خدمات جيدة تليق بمستوى تطلعات ودعم القيادة الرشيدة.

وأكد حرصه بالشفافية ومعايير الجودة للمشاريع، مضيفًا أنه ثمة قصص نجاح للوزارة في الخصخصة، ستحصد ثمارها بالاستمرار في العمل على البنية التحتية، وإنفاق الميزانية المخصصة لها، مستشهدًا بمطار المدينة الذي كان أحد تلك القصص الناجحة، مشيرًا إلى وجود مشاريع تم الانتهاء منها وهي الآن في مرحلة المراجعة والتأكد من نجاحها وسهولته.