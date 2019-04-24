شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 24 - 4 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2019.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى ليسيكو مصر، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المنصورة للدواجن، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تربح 3.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 805.612 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 70.8 مليون ورقة مالية بقيمة 391.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 12.2 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.11% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.93%، والعرب على 17.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 52.02% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.97%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 32.8 مليون جنيه، 3.3 مليون جنيه، 8.3 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 45 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 18429 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 649 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1657 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وارتفعت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 63 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.91%

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- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.08%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 12.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.07%

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بسعر إغلاق 3.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.64%

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.07%

بينما ضمت الأسهم المتراجعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 31.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 6.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%

- حق الاكتتاب لشركة العربية لمنتجات الألبان بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%

- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 123.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.61%

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 33.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%