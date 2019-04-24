«المالية» توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة على التبغ والسجائر

اليوم الجديد
نفت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، استهداف الحكومة، زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر بنحو 15%، بموازنة 2018-2019.
وقالت الوزارة، إنه لا نية على الإطلاق لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على منتجات التبغ والسجاير سواء المحلية أو الأجنبية بموازنة 2019-2020، وأن الأسعار الحالية للسجائر سارية دون تغيير.
وأضافت الوزارة، أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض من الوزارة، ولكن بنص قانوني وموافقة من مجلس النواب، وفقًا لتقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة، أن الدولة تعمل حاليًا على زيادة مواردها وإيراداتها، من...
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