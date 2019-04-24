"إعمار" تكشف عن المرحلة الرابعة من "فلل إكسبو جولف" في موقع حيوي بجوار موقع...

دبي - الخليج 365 :

تقدم "إعمار" فرصة استثنائية للاستثمار في أحد أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في دبي، من خلال مجمع "فلل إكسبو جولف" الذي يبعد 10 دقائق فقط عن مقر استضافة "إكسبو 2020 دبي" و7 دقائق عن "مطار آل مكتوم الدولي".

وجاء إطلاق المرحلة الرابعة من "فلل إكسبو جولف" في "إعمار الجنوب" بعد النجاح الكبير الذي حققه إطلاق المرحلة الثالثة وهو ما تجسد في بيع كافة الوحدات المطروحة، حيث تمتاز الفلل بموقعها على بعد دقائق من ملعب الجولف المؤلف من 18 حفرة، مما يضمن للسكان إطلالات ساحرة على الحدائق والمساحات الخضراء.

واستقطبت "فلل إكسبو جولف" اهتمام المستثمرين بفضل القيمة الكبيرة التي تقدمها، فهي تتميز بالموقع المركزي في قلب أسرع الوجهات المستقبلية نمواً في دبي، مع سهولة الوصول منها إلى أبوظبي (50 دقيقة فقط) والمنطقة الحرة بجبل علي (30 دقيقة فقط). كما يقع المجمع بالقرب من المدخل الرئيسي لـ "إعمار الجنوب"، لتكون خياراً مثالياً للموظفين الذين يعملون في مختلف مناطق "دبي الجنوب" التي تشمل منطقة الطيران والمنطقة اللوجستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.

وتضمن المرحلة الثالثة من فلل "إكسبو جولف" عوائد قوية على الاستثمار وقيمة كبيرة على المدى الطويل، حيث كشفت دراسات أعدتها KPMG و"الجمعية الأمريكية الوطنية للعقارات" أن القرب من ملاعب الجولف يرفع قيمة العقارات بنسبة قد تصل إلى 20 بالمئة.

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وتضم المرحلة الرابعة من "فلل إكسبو جولف" مجموعة محدودة من الوحدات السكنية التي تضم ثلاث أو أربع غرف، وتتراوح مساحاتها بين 123 و155 متر مربع، بتدرجات لونية حيادية تمنح السكان حرية أكبر في اختيار التصاميم الداخلية المناسبة لهم.

وتتميز وحدات "فلل إكسبو جولف" بأسعارها التنافسية التي تبدأ من 999.888 درهماً إماراتياً، ويمكن للعملاء الاستفادة من خطة سداد لمدة عامين بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية، حيث من المقرر تسليم الفلل إلى المالكين في أبريل، 2022. وبعد دفع رسوم الحجز بنسبة 5 بالمئة، والقسط الأول بنسبة 5 بالمئة من قيمة العقار خلال أول 30 يوم، سيقوم العملاء بدفع أقساط شهرية بنسبة 1.5 بالمئة لغاية مارس، 2024. أما القسط الأخير بنسبة 4.5 بالمئة من قيمة العقار فيتم دفعه بعد الانتقال إلى الوحدات السكنية، أي بعد 24 شهراً من استكمال الأعمال الإنشائية.

ومن المقرر أن تبدأ "إعمار" بتسليم الوحدات السكنية في "إعمار الجنوب" العام الحالي، مما يضمن لسكان "فلل إكسبو جولف" فرصة الانتقال إلى وجهة سكنية تنبض بالحيوية، وتتضمن مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك مركز اللياقة البدنية المجهز بالكامل، وحوض السباحة في الهواء الطلق، ومنطقة ألعاب الأطفال، والمركز الاجتماعي، بالإضافة الحدائق ومسارات التنزه التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي ونشيط.

ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول "فلل إكسبو جولف"، زيارة مركز مبيعات "إعمار الجنوب" في "دبي الجنوب"؛ مركز مبيعات "إعمار" في وسط مدينة دبي؛ مركز مبيعات "خور دبي" في رأس الخور؛ مركز مبيعات "دبي هيلز استيت" على شارع أم سقيم؛ أو مركز المبيعات الكائن في الطابق الأرضي من برج النهضة في أبوظبي، الشارع الرابع، طريق المرور. وتستقبل مراكز المبيعات العملاء من السبت إلى الخميس بين الساعة 9:30 صباحاً و7 مساءً، وبين الساعة 2 ظهراً و7 مساءً أيام الجمعة في مراكز المبيعات باستثناء أبوظبي. كما يمكن أيضاً الاتصال على الرقم 36227 800 من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو 3661688 4 971+ من خارج الدولة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]