كيف يؤثر ارتفاع سعر الدولار جنيهًا واحدًا على موازنة العام المقبل؟

مصراوي - كتبت- ياسمين سليم:
تتوقع الحكومة أن يؤدي أي ارتفاع في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، عن تقديراتها المفترضة لأسعار الصرف في موازنة العام المقبل، إلى عدة تأثيرات، أبرزها ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس.
وقالت المالية في البيان المالي لإعداد موازنة العام المالي المقبل، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، إنه في حال ارتفاع الدولار بمتوسط قدره جنيه واحد خلال العام المالي 2019-2020، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي لمستهدفات الموازنة بقيمة 2.7 مليار جنيه أي بنحو 0.1% من الناتج المحلي...
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