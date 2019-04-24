شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إجازات البنوك خلال فترة الأعياد وشم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، بمناسبة عيد تحرير سيناء، يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2019 على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019 بعد عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.

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وأضاف البنك المركزى المصرى أنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومى الأحد والاثنين 28 و 29 أبريل 2019 على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019.

وبمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الأربعاء الموافق أول مايو 2019 علي أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019.