شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» و«الغذاء» تطوران خدماتهما للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وركزت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر الجمارك السعودية على العمل لإعداد اتفاقية «مستوى خدمة» للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهتين للقطاع الخاص. وتضمنت أهمية رفع مستوى التنسيق في عدد من المجالات، من أبرزها دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بين الجهتين، وتبادل البيانات والإحصائيات، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف، وبخاصة في حالات الطوارئ لضمان تدفق المعلومات بسلاسة وموثوقية.
كما اشتملت المذكرة على إعداد فريق فني مشترك بين الجهتين لمناقشة مراحل تطور المشاريع المشتركة، فضلا عن التنسيق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تهم كل منهما.
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