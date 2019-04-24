شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» و«الغذاء» تطوران خدماتهما للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

تفاهمت الجمارك السعودية والهيئة العامة للغذاء والدواء على تعزيز مجالات التعاون بينهما، وذلك بما يطور ويرفع مستوى الخدمة المقدمة للقطاع الخاص، ورفع مستوى التنسيق بين الجهتين، وذلك من خلال مذكرة التفاهم التي وقعها محافظ الهيئة العامة للجمارك مع الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء أ.د.هشام الجضعي.

وركزت مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر الجمارك السعودية على العمل لإعداد اتفاقية «مستوى خدمة» للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الجهتين للقطاع الخاص. وتضمنت أهمية رفع مستوى التنسيق في عدد من المجالات، من أبرزها دعم البحوث والدراسات المشتركة ذات العلاقة بين الجهتين، وتبادل البيانات والإحصائيات، وتبادل الخدمات الاستشارية والمشورة العلمية لتلبية احتياجات كل طرف، وبخاصة في حالات الطوارئ لضمان تدفق المعلومات بسلاسة وموثوقية.

كما اشتملت المذكرة على إعداد فريق فني مشترك بين الجهتين لمناقشة مراحل تطور المشاريع المشتركة، فضلا عن التنسيق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تهم كل منهما.