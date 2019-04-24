شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة شركات التوصيل بالتطبيقات لتسجيل بياناتها والان نبدء بالتفاصيل

طالبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس جميع شركات التوصيل عبر التطبيقات بتسجيل بياناتها في موقعها الإلكتروني؛ وذلك بهدف مشاركتها التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف، وتعزيز المنافسة، وحماية حقوق المستخدمين، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة الاختصاصات التنظيمية لقطاع البريد والاختصاصات الرقابية، وحوكمة القطاع، وفتح السوق، وجذب الاستثمارات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أمس: إن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي يعد سوقا واعدا يتضمن فرصا جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن دعوة الهيئة لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها تأتي ضمن إحدى نتائج مؤتمر تمكين الخدمات البريدية واللوجستية المنعقد في أبريل من العام الحالي للارتقاء بكافة خدمات هذا القطاع في المملكة. ويمكن للشركات التسجيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني.