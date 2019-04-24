شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبة شركات التوصيل بالتطبيقات لتسجيل بياناتها والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها أمس: إن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية السعودي يعد سوقا واعدا يتضمن فرصا جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير الخدمات، على نحو يلائم حاجات اليوم وتطلعات المستقبل، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن دعوة الهيئة لجميع شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى تسجيل بياناتها تأتي ضمن إحدى نتائج مؤتمر تمكين الخدمات البريدية واللوجستية المنعقد في أبريل من العام الحالي للارتقاء بكافة خدمات هذا القطاع في المملكة. ويمكن للشركات التسجيل عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
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