شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مزارعي الأحساء بتقنيات الزراعة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: بمناسبة تنظيم المكتب وبالتعاون مع الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، ورشة عمل فنية في مجال الري وتسميد النخيل أمس الأول بالهفوف فإن الوزارة تعمل على دعم المزارعين والمهتمين بما ينسجم مع رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال تقديم الاستشارات الفنية الزراعية التي تواجههم وترفع كفاءة وخبرات العاملين في مجال الزراعة، خصوصا المتعلقة بالري وتسميد النخيل التي تعود بالنفع والفائدة وتوفير الجهد على المزارعين والعاملين في مجال الزراعة.
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