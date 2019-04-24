شكرا لقرائتكم خبر عن توعية مزارعي الأحساء بتقنيات الزراعة الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء م.خالد الحسيني حرص الوزارة على تقديم أفضل الخبرات والتجارب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة، التي توفر للمزارعين الحلول لمشاكلهم الفنية الزراعية وتعريفهم بأهم التقنيات والإرشادات الزراعية الحديثة في مجال الري والتسميد لأشجار النخيل التي لها دور في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج والوصول إلى الجودة المطلوبة.

وأضاف: بمناسبة تنظيم المكتب وبالتعاون مع الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، ورشة عمل فنية في مجال الري وتسميد النخيل أمس الأول بالهفوف فإن الوزارة تعمل على دعم المزارعين والمهتمين بما ينسجم مع رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال تقديم الاستشارات الفنية الزراعية التي تواجههم وترفع كفاءة وخبرات العاملين في مجال الزراعة، خصوصا المتعلقة بالري وتسميد النخيل التي تعود بالنفع والفائدة وتوفير الجهد على المزارعين والعاملين في مجال الزراعة.