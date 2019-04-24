شكرا لقرائتكم خبر عن 22 شركة سعودية تشارك في معرض أربيل الدولي للبناء والان نبدء بالتفاصيل
وقال السُلمي عقب افتتاح المعرض: إن مشاركة الهيئة في هذا المعرض تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم المصدّر السعودي والترويج للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز حضورها ورفع تنافسيتها في الأسواق العالمية والإقليمية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الرامية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي.
وأضاف السُلمي: هذه المشاركة تعد امتدادًا للعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيقة، وخطوة هامة تسهم في رفع قيمة التبادل التجاري وتوسيع قاعدة التصدير للشركات السعودية، وسيكون لنا مزيد من المشاركات في فعاليات ونشاطات قادمة.
وكانت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق خلال العام 2018م، بلغت 2.4 مليار ريال بنمو نسبته 40٪ مقارنة بالعام 2017م، إذ احتل قطاع المواد الغذائية المرتبة الأولى للصادرات السعودية إلى العراق بقيمة 662 مليون ريال، تلاه قطاع مواد البناء بقيمة تصديرية بلغت 565 مليون ريال، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية إلى العراق ما قيمته 10 مليارات ريال.
وأكد السُلمي أن الجودة والمواصفات التي يتمتع بها المنتج الوطني تعطيه مزايا تفاضلية رئيسة في السوق العراقية، ودورنا في أن نوفّر كل الآليات والمتطلبات اللازمة لضمان سهولة نفاذ منتجاتنا إلى هذه السوق وغيرها من الأسواق الرئيسة الأخرى في المنطقة، مشددا على أن العلاقات التاريخية المتينة بين المملكة وجمهورية العراق تشكّل حجر الأساس والمنطلق لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة وتنميتها.
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