شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر القطاع المالي يطرح حلولاً لتمكين المرأة في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

تناول مؤتمر القطاع المالي خلال جلسة النقاش التي عقدت اليوم، محور تعظيم العوائد على الاستثمار وتحقيق الأهداف المستدامة، إذ تحدث فيها وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك الأمريكية لورانس فينك.

وأكد المتحدثون أهمية تمكين المرأة في سوق العمل ودورها في دعم خطط التطوير المالي، حيث تمكنت المرأة من تولي مواقع إدارية متقدمة في مختلف القطاعات.

ونوه الجدعان خلال الجلسة بضخامة حجم الفرص الاستثمارية الموجودة في المملكة وفي المنطقة، خصوصاً بعد الإصلاحات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن هذا التغيير يدفع نحو وضع إجراءات تشريعية وتمويلية لتسهيل ودعم مشاريع واستثمارات القطاع الخاص مع ضمان توفير الاستقرار عبر عدة أدوات تسعى الحكومة إلى توظيفها.

وأفاد الجدعان أن برنامج القطاع المالي يركز على دعم منتجات الادخار وتقديم برامج للعمل مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى دور الحكومة في اتخاذ خطوات لضمان توافر المنتجات المالية، إلى جانب العمل على تطوير قطاع التأمين.