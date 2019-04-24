شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة : لسنا قلقون على أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أهمية تطوير القدرة المتميزة على الابتكار كونه من العوامل الرئيسة لتمكين المملكة من بناء المستقبل الاقتصادي القادم على أسس راسخة في القطاع العام والخاص.

وقال المهندس الفالح خلال جلسة " تمويل الابتكار وابتكار التمويل" ضمن جلسات مؤتمر القطاع المالي، إن رعاية الابتكار تتطلب إيجاد نماذج تمويل مختلفة للشركات، مع منح القطاع المالي أدواراً أوسع نطاقاً مما يفسح المجال أمام الفاعلين فيه للابتكار والتقدم.

وشدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على التزام المملكة في دعم أسواق النفط، من خلال إمكانية تعويض نقص الإمدادات النفطية، مع التأكيد على دورها في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية.

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وقال الفالح:" نحن لسنا قلقون على أسعار النفط لأننا نركز دائماً على التنمية والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وتسعى المملكة في الوقت الحالي، إلى تعزيز الخطوات التنظيمية ورأس المال البشري لدى شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى الخطوات الأخرى الهادفة إلى تنظيم الملكية بين الحكومة والمستثمرين من الشركات"، منوهاً بجاهزية عملاق النفط للدخول إلى أسوق الأسهم عند الانتهاء من جميع الترتيبات في هذا الصدد.

وتطرق الفالح إلى المشاريع التقنية التي تديرها شركة أرامكو بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية، مثل جامعة الملك عبد للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج بادر لحاضانات التقنية، حيث تختص هذه المؤسسات في تعزيز الابتكار والتقنيات المالية، مشيراً إلى أن السوق المالية بصدد إدراج عدة شركات تختص في التقنية المالية.

وأضاف الفالح " تسهم شركتا أرامكو وسابك في تعزيز تجربة المملكة في الدخول إلى الأسواق العالمية، حيث تنظر الشركتان إلى العالم كسوق مفتوح لمنتجاتهما، وهو الأمر الذي تجسد في الوصول إلى الأسواق الصينية والأمريكية، وفي هذا الجانب، تسعى شركة أرامكو إلى تعزيز تجربتها في الاستثمار في قطاع الغاز، لاسيما في الأسواق الناشئة في دول آسيا على سبيل المثال".