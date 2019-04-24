شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تصدر قرارًا بدليل تراخيص الهيئة العامة للطرق والكبارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتيسير على المستثمرين أصدر محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم، دليل تراخيص الهيئة العامة للطرق والكبار والنقل البرى.

ويتضمن الدليل المستندات والإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، وكذا الرسوم ومقابل الخدمات، والاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذي ينظمه قانون الاستثمار والسند التشريعي المتعلق بخدمات الاستثمار.

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جدير بالذكر أن هذا الدليل الخاص متاح على الموقع الإلكتروني للهيئة.