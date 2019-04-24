- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت الجوف" توقع اتفاقية غير ملزمة مع "ريجا" لتحويل خط إنتاج ثاني للأسمنت الأبيض والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة ريجا، بتاريخ أمس الثلاثاء، وذلك لتحويل خط الإنتاج الثاني لإنتاج الأسمنت الأبيض.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن مدة سريان المذكرة تبدأ من تاريخ التوقيع عليها ولمدة ستة أشهر، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.
وتجدر الاشارة إلى أن الشركة الصينية ما زالت لم تكمل الملاحظات على الجزء غير المستلم من الخط الثاني، وستقوم باستكمالها خلال فترة تحويل خط الإنتاج لإنتاج الأسمنت الأبيض.
وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 39.5 مليون ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 41.1 مليون ريال في العام 2017.
وقالت الشركة إن تحقيق الخسائر في العام 2018 يرجع إلى انخفاض كمية المبيعات ومتوسط سعر البيع نتيجة انخفاض الطلب وشدة المنافسة، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى، على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل ومصروف الزكاة.
كانت هذه تفاصيل خبر "أسمنت الجوف" توقع اتفاقية غير ملزمة مع "ريجا" لتحويل خط إنتاج ثاني للأسمنت الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.