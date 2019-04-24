شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المجموعة السعودية" تتراجع 11% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المعلنة يوم الأربعاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 10.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 178 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 199مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 454 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 637 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للربع الحالي 89 مليون ريال مقابل 167 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 8.6% إلى 2.020 مليار ريال في الربع الأول مُقابل إيرادات بلغت 2.211 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 867 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1 مليار ريال في العام 2017.