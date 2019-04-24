شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء السعودي يبدي عدم الممانعة للاندماج مع بنوك أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد عبد المحسن الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عدم ممانعة البنك الاندماج مع بنوك أخرى من حيث المبدأ، إن كان ذلك سيؤدي إلى تعظيم الفائدة العائدة إلى المساهمين.

ولفت إلى أنه لا توجد مناقشات قائمة في هذا الشأن في الوقت الحالي، مشيرا إلى إن السوق يشهد العديد من عمليات الاستحواذ والاندماج التي جرى الإعلان عنها مؤخرا، بحسب موقع العربية نت.

Advertisements

وأكد أن تلك الاندماجات من شأنها أن تساهم في نمو وتطوير القطاع المصرفي السعودي.

وارتفعت أرباح "مصرف الإنماء " بنسبة 21.8% لتصل إلى 709 مليون ريال بالربع الأول، مقارنة بـ582 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9% نتيجة لارتفاع مصروفات الرواتب والاستهلاك والمصروفات العمومية.