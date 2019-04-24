شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أرابتك" تُقر توزيع أرباح نقدية بواقع 5% من رأس المال عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "أرابتك" بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال عن عام 2018، وبما يعادل 5 فلوس للسهم.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العمومية وافقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس لإدارة الشركة قد اقترح في وقت سابق توزيع أرباح للمساهمين وقدرها 75 مليون درهم عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بواقع 5 فلسات للسهم الواحد.

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هذا وصدقت الجمعية على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

واعتمدت الجمعية الموافقة على مقترح توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 10.250 مليون درهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وجدير بالذكر أن أرابتك حققت صافي أرباح بلغ 256.3 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل 123.1 مليون درهم في العام 2017، بنسبة ارتفاع بلغت 108%.

وارتفعت الإيرادات خلال العام 2018 إلى 9.9 مليار درهم مقابل إيرادات بلغت 9.1 مليار درهم في العام 2017، بارتفاع بلغت نسبته 7.8%.