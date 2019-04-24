شكرا لقرائتكم خبر عن "موديز"تعتزم تقديم تصنيفات على النطاق المحلي بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم وكالة موديز للتقيم المالي تقديم تصنيفات على النطاق المحلي في السعودية.

وأوضحت أن تصنيفاتها الائتمانية المحلية ستكون تصنيفات ترتيبية للجدارة الائتمانية بالنسبة إلى تصنيفات الائتمان الأخرى في بلد معين، والتي تقدّم إمكانية المفاضلة بين تصنيفات المصدرين.

وسوف يتم إنشاء تصنيفات وكالة "موديز" المحلية من التصنيفات العالمية وذلك من خلال التناظر أو المناقلة في التصنيفات لبلد معين، بحسب العربية نت.

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ومع ذلك، وبخلاف التصنيفات العالمية، لا تهدف تصنيفات وكالة موديز المحلية إلى تصنيف الائتمانات في بلدان متعددة.

وبدلاً من ذلك، ستوفر موديز مقياساً للجدارة الائتمانية النسبية في بلد واحد وتسمح عادة باستخدام النطاق الكامل لفئات تصنيف وكالة موديز المكوّن من 21 فئة.

وتتمثّل تصنيفات الوكالة بالرمز "sa" وهو اختصار لاسم البلد. وفي المملكة، المصنّفة حاليًا في الفئة A1 على النطاق العالمي، يمكن للمصدرين المحليين الذين لديهم تصنيفات على النطاق العالمي في نفس هذه الفئة أو أعلى منها أن يحققوا تصنيفات على الصعيد المحليِ في الفئة Aaa.sa.

وسيتم تعيين تصنيفات المملكة العربية السعودية بناء على المبادئ التوجيهية الواردة في منهجية تصنيف موديز الشاملة لعدة قطاعات، "تعيين التصنيفات المحلية من خلال التصنيفات العالمية"، والتي نُشرت في 9 مايو 2016.