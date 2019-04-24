شكرا لقرائتكم خبر عن نمو أصول البنوك الإماراتية بنهاية مارس 6% على أساس سنوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت أصول البنوك العاملة بدولة الإمارات نموا بنهاية مارس الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الإماراتي. ووفقاً لبيانات المركزي بلغت تلك الأصول بنهاية الشهر الماضي 2.894 تريليون درهم مقارنة مع نحو 2.718 تريليون درهم قيمتها في مارس 2018. وأوضحت البيانات أن الودائع لدى البنوك المحلية ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 5% لتصل إلى 1.748 تريليون درهم مقابل 1.662 تريليون درهم قيمتها شهر مارس 2018. وأشارت البيانات الى ارتفاع القروض والسلفيات لدى البنوك بنسبة 4% لتصل الى 1.675 تريليون درهم مقابل 1.608 تريليون درهم قيمتها شهر مارس 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نمو أصول البنوك الإماراتية بنهاية مارس 6% على أساس سنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.