شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الإسلامي:صفقة "نور بنك" تحت الدراسة والإمارات قبلتنا للاندماجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي (البنك الإسلامي الأكبر في الإمارات)، إن اتجاه صفقة الاستحواذ على نور بنك لا تزال في مراحلها الأولى من الدراسة.

وأشار عدنان شلوان في مؤتمر عبر الهاتف أمس، إلى أن تلك الصفقة لم تكن مدفوعة بوجود مساهم رئيسي مشترك بين البنكين، ولكن لوجود كثير من الزخم بينهما، مضيفا أن الصفقة المرتقبة ستكون مفيدة للمساهمين في كلا البنكين.

ولفت إلى أن البنك لا يتطلع إلى شراء بنوك أجنبية في الوقت الحالي، لكنه سيستمر دائماً بالنظر في المزيد من عمليات الاستحواذ أو الاندماجات في الإمارات، بحسب صحيفة البيان.

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ومن المفترض أن يوجد الاستحواذ المحتمل لبنك نور عملاق صيرفة إسلامية بإجمالي أصول 278 مليار درهم.

وخلال اجتماعه المنعقد أمس، أعلن مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي موافقته على بدء بحث إمكانية الاستحواذ على "نور بنك" ومراجعة مجلس الإدارة بالنتائج التي توصّل إليها خلال ثلاثة أسابيع.

وتصدر سهم بنك دبي الإسلامي النشاط من حيث القيمة، مستحوذاً وحده على ثلث التداولات في سوق دبي المالي خلال جلسة أمس، وارتفع السهم بنسبة 1.2% عند مستوى 5.21 دراهم.

وتعّد "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية" أكبر مساهم في بنك دبي الإسلامي بحصة 28.37%، وفقاً لموقع البنك، كما تملك المؤسسة كذلك 22.85% من "نور بنك".