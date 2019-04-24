شكرا لقرائتكم خبر عن "أدنوك"الإماراتية توقع اتفاقية مع "إنديان أويل"لتوزيع منتجاتها بالهند والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اتفاقية طويلة الأجل مع مؤسسة النفط الهندية المحدودة "إنديان أويل"، إحدى المستهلكين النهائيين المهمين، لبيع زيوتها الأساسية عالية الجودة "ADbase" في السوق الهندي.

ووفقا لبيان للشركة تعتبر "إنديان أويل" واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة المدرجة ضمن تصنيف فورتشن لأكبر 500 شركة في الهند".وأكبر بائع لزيوت التشحيم الجاهزة في السوق الهندية بحجم مبيعات يصل إلى 450 ألف طن سنويا تقريبا.

ويبلغ إجمالي حجم السوق الهندي لمواد التشحيم الجاهزة مليوني طن ويسجل نموا بمعدل 2.4% سنويا. وتستخدم مؤسسة"إنديان أويل"، زيوت أدنوك الأساسية، لتصنيع زيوت محركات متطورة لقطاع السيارات الهندي المتنامي.

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وتأتي هذه الخطوة عقب الاتفاقية التي أبرمتها أدنوك مؤخرا مع شركة"تشيامن سينولوك أويل"لتوريد منتجات أدنوك من الزيوت الأساسية للصين.

كما تأتي بعد الاتفاقيتين الموقعتين في عامي 2017 و2018 مع كل من شركة"بينثول المحدودة"وشركة"شيملوب إس أيه"لتزويد الأسواق الأمريكية والأوروبية بهذه المنتجات عالية الجودة.

يشار إلى أن أدنوك كانت قد حصلت بالفعل على جميع موافقات معهد البترول الأمريكي لتصنيف زيوت المحركات الصناعية.