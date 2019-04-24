شكرا لقرائتكم خبر عن أحكام صارمة تنتظر مؤسس "أبراج" الإماراتية في أمريكا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية اتهامات لعارف نقفي، الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال، باختلاس أموال أحد عملائها في صندوق الأسهم الخاصة وبذلك انتهاك أحكام قوانين مكافحة الاحتيال لعام 1940.

وأوضحت أنها تسعى لإصدار قرار يجرّم "نقفي" بالابتزاز، والحجز الاحتياطي على أموال "أبراج"، والمطالبة بالأموال، وفوائدها، بحسب صحيفة الخليج.

وادعت "الهيئة" أمام محكمة في مانهاتن، أن نقفي وشركته قاما بجمع الأموال لمصلحة صندوق "أبراج جروث ماركت هيلث فاند"، حيث جمعا أكثر من 100 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات من هيئات خيرية مقرها الولايات المتحدة، ومن مستثمرين أمريكيين آخرين.

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يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على عارف نقفي في منتصف أبريل الجاري بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".