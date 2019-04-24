شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المعمر لأنظمة المعلومات ترتفع 25% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت شركة المعمر لأنظمة المعلومات صافي دخل بلغ 65 مليون ريال في العام 2018 بزيادة نسبتها 25% مقارنة بالعام 2017 الذي بلغ فيه صافي الدخل 52 مليون ريال.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" جاء ذلك نتيجة الزيادة في الإيرادات المكتسبة والزيادة في إجمالي الربح والنمو في حجم أعمال الشركة بشكل عام.

وحققت الشركة مجمل ربح بلغ 134 مليون ريال في العام 2018، بزيادة بنسبة 12% مقارنة بأرباح العام 2017 والتي بلغت 119 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة من العقود بنسبة 18%، وذلك بمقدار 135 مليون ريال حيث بلغت 886 مليون ريال عام 2018 مقابل 751 مليون ريال عام 2017.

وأكدت الشركة أن سبب الارتفاع في الإيرادات يعود إلى زيادة الصفقات الكبيرة التي حصلت عليها الشركة من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تم تنفيذها بنجاح خلال العام 2018.

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كما ارتفعت إيرادات الشركة من بيع أجهزة الحاسب الآلي وخدمات الصيانة وتوريد الأيدي العاملة والخدمات الأخرى بنسبة 33% مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الإيرادات من بيع تراخيص البرامج بنسبة 12% مقارنة بالعام 2017.

وأضافت أن إجمالي الدخل الشامل ارتفع إلى 70 مليون ريال العام الماضي 2018 بزيادة بلغت نسبتها 25% مقارنة بالعام السابق 2017 الذي بلغ فيه إجمالي الدخل الشامل 56 مليون ريال.

كما ارتفع الدخل من العمليات الرئيسية بنسبة 21% في العام 2018.

الجدير بالذكر أن تكلفة التمويل بلغت 14 مليون ريال في العام 2018، بزيادة قدرها 38% مقارنة بالعام 2017 بسبب ارتفاع الاقتراض، والزيادة العامة في اتجاهات السايبور، خلال العام 2018.

وقررت سوق الأسهم السعودي "تداول" إدراج وبدء تداول أسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات بالسوق السعودي "تداول"، اعتباراً من غد الأربعاء 24 أبريل 2019 بالرمز 7200 ضمن قطاع تقنية المعلومات، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت نهاية ديسمبر الماضي على طلب "المعمر" بطرح 4.8 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة البالغ رأس مالها 160 مليون ريال سعودي.