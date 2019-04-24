شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية إعمار مولز توافق على توزيع 1.3 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة إعمار مولز على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة أي 10 فلوس للسهم.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح بنسبة 10% من راس المال كأرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017 وبقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار درهم.

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7% مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017.